Лех Валенса лег в больницу на операцию, записав прощальное видеообращение

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“Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какая воля неба”, — сказал Валенса, сообщив о госпитализации. “Время покажет. Я готов к двум основным последствиям, — добавил он. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу”.

“Вместе с вами мне удалось многое сделать. Но не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-либо подтекстов, без подлости, без предательства”, — отметил бывший президент.

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Детали

По информации газеты Super Express, Валенсе предстоит перенести операцию на сердце. В его кардиостимуляторах лопнул один из электродов. Кроме этого, 78-летний политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.