У поліції розповіли, що загрожує керівнику за незаконне звільнення під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн або виправні роботи. Про це заявив заступник голови Нацполіціі, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 51 000 гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або покарати виправними роботами на строк до двох років", - сказав Цуцкірідзе.
Заступник голови Нацполіції також нагадав про статтю 173 ККУ (грубе порушення угоди про працю).
"Коли людину беруть на роботу і укладають договір, між нею і роботодавцем прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації ", - розповів Цуцкірідзе.
Нагадаємо, впровадження карантину в Україні не впливає на виплату допомоги по безробіттю.