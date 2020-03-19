В полиции рассказали, что грозит руководителю за незаконное увольнение во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 - 51 000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - сказал Цуцкиридзе.
Заместитель главы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (грубое нарушение соглашения о труде).
"Когда человека принимают на работу и заключают договор, между ним и работодателем прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации" , - рассказал Цуцкиридзе.
Напомним, внедрение карантина в Украине не влияет на выплату пособия по безработице.