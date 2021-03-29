У поліції розповіли про хід розслідування зловживань під час видачі дозволів на зброю

Деталі

У відповіді на запит йдеться, що “... начальниками головних управлінь Національної поліції України у регіонах організовано проведення службових розслідувань за виявленими працівниками Департаменту внутрішньої безпеки порушеннями у діяльності підрозділів контролю за обігом зброї".

Для проведення цих розслідувань в указаних органах утворено цільові дисциплінарні комісії, до складу яких включено поліцейських ДВБ.

У межах зазначених службових розслідувань проводиться перевірка законності надання громадянам дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, а також продовження терміну дії таких дозволів.

На сьогодні вже перевірено 827 671 особову справу власників зброї.

“Перевірка проводиться за кожним фактом надання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї, який було видано, починаючи із 07.11.2015, а також дозволів, продовження терміну дії яких було здійснено у вказаний період”, — уточнили в Департаменті, водночас наразі правоохоронці не готові назвати кількість виявлених порушень, адже перевірка ще триває.

Також у Департаменті не уточнили загальну кількість дозволів та водночас вказали, що впродовж 2020 року та у січні 2021 року громадянам видано відповідно 152 399 та 11 456 дозволів на придбання, зберігання та носіння мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль, газової та холодної зброї.

У подальшому за результатами перевірки в межах законодавства буде вирішуватися питання анулювання виданих дозволів та вилучення зброї, виданої на їх підставі.

Нагадаємо

1 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у МВС планують зняти з Нацполіції функцію видачі дозволів на зброю і передати такий функціонал на інші структурні підрозділи міністерства. Підставою стали виявленні внутрішньою безпекою корупційної схеми видачі дозволів. Зі служби було звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі — перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п’ятьох відповідальних співробітників у регіонах. В Україні на деяких час було зупинено видачу дозволів.

Додамо, що з 18 березня було відновлено процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Як вказали у відповіді на запит в Нацполіції, контроль за поновленою роботою наразі здійснюють уповноважені співробітники ДВБ.

Водночас триває процес напрацювання алгоритму створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питанням реєстрації та контролю за обігом зброї.

Ймовірно, повноваження з оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю будуть передані сервісним центрам МВС.