У поліції розповіли про хід розслідування зловживань під час видачі дозволів на зброю

ukru
21:00 • 15446 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 45114 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 43431 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 90459 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 56831 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93407 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115600 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144411 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184009 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310803 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102214 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100173 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102981 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 97786 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 89942 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 55465 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310805 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245202 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338897 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62836 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109759 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110583 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107564 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120969 перегляди
Актуальне
У поліції розповіли про хід розслідування зловживань під час видачі дозволів на зброю

У поліції розповіли про хід розслідування зловживань під час видачі дозволів на зброю

Київ • УНН

 • 17656 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У межах внутрішнього розслідування діяльності підрозділів контролю за обігом зброї вже перевірено понад 800 тисяч особових справ власників зброї. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Департаменті внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції.

Деталі

У відповіді на запит йдеться, що “... начальниками головних управлінь Національної поліції України у регіонах організовано проведення службових розслідувань за виявленими працівниками Департаменту внутрішньої безпеки порушеннями у діяльності підрозділів контролю за обігом зброї".

Для проведення цих розслідувань в указаних органах утворено цільові дисциплінарні комісії, до складу яких включено поліцейських ДВБ.

У межах зазначених службових розслідувань проводиться перевірка законності надання громадянам дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї, а також продовження терміну дії таких дозволів.

На сьогодні вже перевірено 827 671 особову справу власників зброї.

“Перевірка проводиться за кожним фактом надання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї, який було видано, починаючи із 07.11.2015, а також дозволів, продовження терміну дії яких було здійснено у вказаний період”, — уточнили в Департаменті, водночас наразі правоохоронці не готові назвати кількість виявлених порушень, адже перевірка ще триває.

Також у Департаменті не уточнили загальну кількість дозволів та водночас вказали, що впродовж 2020 року та у січні 2021 року громадянам видано відповідно 152 399 та 11 456 дозволів на придбання, зберігання та носіння мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль, газової та холодної зброї.

У подальшому за результатами перевірки в межах законодавства буде вирішуватися питання анулювання виданих дозволів та вилучення зброї, виданої на їх підставі.

Нагадаємо

1 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у МВС планують зняти з Нацполіції функцію видачі дозволів на зброю і передати такий функціонал на інші структурні підрозділи міністерства. Підставою стали виявленні внутрішньою безпекою корупційної схеми видачі дозволів. Зі служби було звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі — перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п’ятьох відповідальних співробітників у регіонах. В Україні на деяких час було зупинено видачу дозволів.

Додамо, що з 18 березня було відновлено процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Як вказали у відповіді на запит в Нацполіції, контроль за поновленою роботою наразі здійснюють уповноважені співробітники ДВБ.

Водночас триває процес напрацювання алгоритму створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питанням реєстрації та контролю за обігом зброї.

Ймовірно, повноваження з оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю будуть передані сервісним центрам МВС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79