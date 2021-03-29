В полиции рассказали о ходе расследования злоупотреблений при выдаче разрешений на оружие

Детали

В ответе на запрос говорится, что "... начальниками главных управлений Национальной полиции Украины в регионах организовано проведение служебных расследований по выявленным работниками Департамента внутренней безопасности нарушениям в деятельности подразделений контроля за оборотом оружия".

Для проведения этих расследований в указанных органах созданы целевые дисциплинарные комиссии, в состав которых включены полицейские ДВБ.

В рамках указанных служебных расследований проводится проверка законности предоставления гражданам разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, а также продление срока действия таких разрешений.

На сегодня уже проверено 827 671 личное дело владельцев оружия.

"Проверка проводится по каждому факту предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия, выданного, начиная с 07.11.2015, а также разрешений, продление срока действия которых осуществлено в указанный период", - уточнили в Департаменте, в то же время пока правоохранители не готовы назвать количество выявленных нарушений, ведь проверка еще продолжается.

Также в Департаменте не уточнили общее количество разрешений и в то же время указали, что в течение 2020 года и в январе 2021-го гражданам выдано соответственно 152 399 и 11 456 разрешений на приобретение, хранение и ношение охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия, устройств для отстрела резиновых пуль, газового и холодного оружия.

В дальнейшем по результатам проверки в рамках законодательства будет решаться вопрос аннулирования выданных разрешений и изъятия оружия, выданного на их основании.

Напомним

1 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в МВД планируют снять с Нацполиции функцию выдачи разрешений на оружие и передать такой функционал на другие структурные подразделения министерства. Основанием стало обнаружение внутренней безопасностью коррупционной схемы выдачи разрешений. Со службы были уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах. В Украине на некоторые время было остановлено выдачу разрешений.

Добавим, что с 18 марта было восстановлено процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Как указали в ответе на запрос в Нацполиции, контроль за возобновленной работой сейчас осуществляют уполномоченные сотрудники ДВБ.

В то же время продолжается процесс наработки алгоритма создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросом регистрации и контроля за оборотом оружия.

Вероятно, полномочия по оформлению документов на получение или продление разрешений на оружие будут переданы сервисным центрам МВД.