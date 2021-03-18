Відсьогодні відновлюють видачу дозволів на зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З 18 березня буде відновлено процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї. У найближчих планах – передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко напередодні, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Що сталося
Внутрішня безпека Нацполіції на початку березня викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Як наслідок, уся дозвільна служба в Україні була розформована, всіх власників зброї правоохоронці мали перевірити на законність отримання дозволу. Усі працівники підрозділів дозвільної служби на період переформатування були виведені поза штат.
Відновлення видачі дозволів на зброю
За словами голови Національної поліції України, "18 березня буде відновлено процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї". При цьому термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, не отримають штрафних санкцій.
"Зараз ми напрацьовуємо алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї. У наших найближчих планах – передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС. Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Це зведе до мінімуму можливість корупційної складової. Окрім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї", - повідомив Ігор Клименко.
Голова Нацполіції також зауважив, що організація роботи, перерозподіл повноважень, розробка необхідного програмного забезпечення займе певний час.
"Потрібно декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко", - запевнив Клименко.
Доповнення
В Офісі Генпрокурора повідомляли, що було викрито масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.