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С сегодняшнего дня возобновляют выдачу разрешений на оружие

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КИЕВ. 18 марта. УНН. С 18 марта будет возобновлен процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. В ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры Министерства внутренних дел. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что произошло

Внутренняя безопасность Нацполиции в начале марта разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Как следствие, вся разрешительная служба в Украине была расформирована, всех владельцев оружия правоохранители должны были проверить на законность получения разрешения. Все работники подразделений разрешительной службы на период переформатирования были выведены за штат.

Возобновление выдачи разрешений на оружие

По словам главы Национальной полиции Украины, "18 марта будет возобновлен процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия". При этом срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, не получат штрафных санкций.

"Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. В наших ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия", - сообщил Игорь Клименко.

Председатель Нацполиции также отметил, что организация работы, перераспределение полномочий, разработка необходимого программного обеспечения займет определенное время.

"Нужно несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", - заверил Клименко.

Дополнение

В Офисе Генпрокурора сообщали, что разоблачили масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие, организованную должностными лицами Нацполиции. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение.

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