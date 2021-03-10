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Схема видачі дозволів на зброю за хабарі: викрито посадовців Нацполіції та працівників дозвільної системи

Схема видачі дозволів на зброю за хабарі: викрито посадовців Нацполіції та працівників дозвільної системи

Київ • УНН

 • 28096 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Викрито масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата

“За даними слідства, один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, створив та очолив злочинну групу із числа працівників дозвільних систем в областях, а також цивільних осіб — працівників та власників магазинів з продажу зброї. Всупереч встановленому законом порядку вони оформлювали та видавали дозволи на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовження термінів їх дії за „винагороду“ в 5-10 тисяч гривень. Серед їхніх „клієнтів“ були представники організованих злочинних угруповань, особи які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

“Правоохоронці одночасно провели понад 50 обшуків в службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників групи. Вилучено дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів”, — зазначається в повідомленні.

Так, за результатами слідчих дій повідомлено про підозру п’ятьом особам — одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області, працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області, а також засновнику та директору магазину, який здійснює діяльність у сфері торгівлі зброєю у Київській області за фактами одержання неправомірної вигоди за такі послуги (ч. 3 ст. 368 КК України).

Окрім того, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

“На даний час триває перевірка законності видачі понад 2000 дозволів власникам зброї, в тому числі нагородної. Встановлюються інші особи, серед яких працівники Національної поліції та керівники і працівники відділів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи у областях, які можуть бути причетні до злочину”, — інформує ОГПУ.

Доповнення

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомляв, що внутрішня безпека Нацполіції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Як наслідок, уся дозвільна служба в Україні була розформована, всіх власників зброї правоохоронці перевірять на законність отримання дозволу.

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