Схема выдачи разрешений на оружие за взятки: разоблачены должностные лица Нацполиции и работники разрешительной системы

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“По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, создал и возглавил преступную группу из числа работников разрешительных систем в областях, а также гражданских лиц — работников и владельцев магазинов по продаже оружия. Вопреки установленному законом порядку они оформляли и выдавали разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продления сроков их действия за „вознаграждение“ в 5-10 тысяч гривен. Среди их „клиентов“ были представители организованных преступных группировок, лица подозревающиеся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас следствием установлено более 800 фактов выдачи по такой схеме разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

“Правоохранители одновременно провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников группы. Изъято разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений”, — отмечается в сообщении.

Так, по результатам следственных действий сообщено о подозрении пяти лицам — одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области, работнику отдела контроля за оборотом оружия в области разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области, а также основателю и директору магазина, осуществляющего деятельность в сфере торговли оружием в Киевской области по фактам получения неправомерной выгоды за такие услуги (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

“В настоящее время проводится проверка законности выдачи свыше 2000 разрешений владельцам оружия, в том числе наградного. Устанавливаются другие лица, среди которых работники Национальной полиции и руководители и работники отделов контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы в областях, которые могут быть причастны к преступлению”, — информирует ОГПУ.

Дополнение

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал, что внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Как следствие, вся разрешительная служба в Украине была расформирована, всех владельцев оружия правоохранители проверят на законность получения разрешения.