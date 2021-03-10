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Схема выдачи разрешений на оружие за взятки: разоблачены должностные лица Нацполиции и работники разрешительной системы

Схема выдачи разрешений на оружие за взятки: разоблачены должностные лица Нацполиции и работники разрешительной системы

Киев  •  УНН

 • 28077 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Разоблачена масштабная преступная схема выдачи разрешений на оружие, организованная должностными лицами Нацполиции. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за денежное вознаграждение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Цитата

“По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, создал и возглавил преступную группу из числа работников разрешительных систем в областях, а также гражданских лиц — работников и владельцев магазинов по продаже оружия. Вопреки установленному законом порядку они оформляли и выдавали разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продления сроков их действия за „вознаграждение“ в 5-10 тысяч гривен. Среди их „клиентов“ были представители организованных преступных группировок, лица подозревающиеся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас следствием установлено более 800 фактов выдачи по такой схеме разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

“Правоохранители одновременно провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников группы. Изъято разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений”, — отмечается в сообщении.

Так, по результатам следственных действий сообщено о подозрении пяти лицам — одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области, работнику отдела контроля за оборотом оружия в области разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области, а также основателю и директору магазина, осуществляющего деятельность в сфере торговли оружием в Киевской области по фактам получения неправомерной выгоды за такие услуги (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

“В настоящее время проводится проверка законности выдачи свыше 2000 разрешений владельцам оружия, в том числе наградного. Устанавливаются другие лица, среди которых работники Национальной полиции и руководители и работники отделов контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы в областях, которые могут быть причастны к преступлению”, — информирует ОГПУ.

Дополнение

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал, что внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Как следствие, вся разрешительная служба в Украине была расформирована, всех владельцев оружия правоохранители проверят на законность получения разрешения.

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