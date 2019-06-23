У поліції пояснили, чому евакуювали учасників Маршу рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Марші рівності у Києві команда про евакуацію лунала для співробітників поліції і не була пов’язана із небезпекою для учасників акції. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Це технічна команда для поліції, і офіцер, що відповідав за частину комунікації з учасниками маршу, дав таку технічну команду саме поліцейським. Я б не хотів, щоб вона була темою для обговорення, це — технічне питання. Це слово — технічний термін”, — сказав Князєв.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий додав, що правоохоронці забезпечили супровід всіх учасників маршу по завершенні заходу.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.