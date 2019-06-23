У поліції пояснили, чому евакуювали учасників Маршу рівності

КИЇВ. 23 червня. УНН. На Марші рівності у Києві команда про евакуацію лунала для співробітників поліції і не була пов’язана із небезпекою для учасників акції. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.