В полиции объяснили, почему эвакуировали участников Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На Марше равенства в Киеве команда об эвакуации звучала для сотрудников полиции и не была связана с опасностью для участников акции. Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Это техническая команда для полиции, и офицер, отвечавший за часть коммуникации с участниками марша, дал такую техническую команду именно полицейским. Я бы не хотел, чтобы она была темой для обсуждения, это - технический вопрос. Это слово - технический термин", - сказал Князев.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой добавил, что правоохранители обеспечили сопровождение всех участников марша по завершении мероприятия.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства.