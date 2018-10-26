У поліції Харківщини назвали попередню причину пожежі на металообробному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Харківському районі поліцейські з’ясовують обставини пожежі на підприємстві. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі загинув 49-річний зварювальник підприємства. Також до лікарні доставлені два працівники 35 та 37 років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Сигнал про подію за номером 102 надійшов до чергової частини Липецького відділення поліції 25 жовтня близько 17:27. Повідомлялось, що в селищі Хролі на одному з підприємств сталося займання цеху металевої переробки. На місце події виїжджало керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Всі обставини події встановлюються.
Раніше УНН повідомляв, що 25 жовтня на харківському підприємстві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої є загиблі і постраждалі.