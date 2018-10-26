На харківському підприємстві сталася масштабна пожежа, є постраждалі

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вчора ввечері на одному з підприємств Харківщини сталася масштабна пожежа, у результаті якої одна людина загинула, ще шістьох врятували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.