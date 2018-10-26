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На харківському підприємстві сталася масштабна пожежа, є постраждалі

На харківському підприємстві сталася масштабна пожежа, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вчора ввечері на одному з підприємств Харківщини сталася масштабна пожежа, у результаті якої одна людина загинула, ще шістьох врятували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"25 жовтня о 17:05 у с. Хроли Харківського району, вул. Миколаївська, 12 у виробничому приміщенні ТОВ "Технокоммет" виникла пожежа, внаслідок якої 1 особа загинула", - повідомили у прес-службі.

Як зазначили у ДСНС, о 21:35 рятувальники змогли ліквідувати пожежу на площі 1000 в. м. При цьому підрозділи служби врятували 6 осіб, двоє з них із різними ступенями важкості були госпіталізовані.

Також у відомстві уточнили, що до гасіння пожежі залучалося 52 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, три людини, з них дві дитини - 2014-го та 2016 року народження - загинули внаслідок пожежі у будинку в селі Сотниківка в Київській області.

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