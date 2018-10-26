На харьковском предприятии произошел масштабный пожар, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Вчера вечером на одном из предприятий Харьковской области произошел масштабный пожар, в результате которого один человек погиб, еще шесть спасли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"25 октября в 17:05 в с. Хролы Харьковского района, ул. Николаевская, 12 в производственном помещении ООО "Технокоммет" возник пожар, в результате которого 1 человек погиб", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ГСЧС, в 21:35 спасатели смогли ликвидировать пожар на площади 1000 в. м. При этом подразделения службы спасли 6 человек, двое из них с различными степенями тяжести были госпитализированы.
Также в ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекалось 52 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, три человека, из них двое детей - 2014-го и 2016 рождения - погибли в результате пожара в доме в селе Сотниковка в Киевской области.