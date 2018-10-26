В полиции Харьковской области назвали предварительную причину пожара на металлообрабатывающем предприятии

“Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки”, — говорится в сообщении.

В результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия. Также в больницу доставлены два работника 35 и 37 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Сигнал о происшествии по телефону 102 поступил в дежурную часть Липецкого отделения полиции 25 октября около 17:27. Сообщалось, что в поселке Хролы на одном из предприятий произошло возгорание цеха металлической переработки. На место происшествия выезжало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее УНН сообщал, что 25 октября на харьковском предприятии произошел крупный пожар, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.