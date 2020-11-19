У поліції назвали кількість загиблих та поранених поліцейських з початку року

“З початку 2020 року при виконанні службових обов’язків загинуло 6 поліцейських та отримали тілесні ушкодження 1107 поліцейських”, — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що у 2019 році при виконанні службових обов’язків загинуло 5 поліцейських та отримали тілесні ушкодження 1137 поліцейських.

Додамо, один з таких випадків стався буквально днями. У ніч на п’ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час втечі тричі вистрілили у патрульного.

Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими. Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.