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У поліції назвали кількість загиблих та поранених поліцейських з початку року

У поліції назвали кількість загиблих та поранених поліцейських з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні з початку року при виконанні службових обов’язків загинуло 6 поліцейських та понад 1000 правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

“З початку 2020 року при виконанні службових обов’язків загинуло 6 поліцейських та отримали тілесні ушкодження 1107 поліцейських”, — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що у 2019 році при виконанні службових обов’язків загинуло 5 поліцейських та отримали тілесні ушкодження 1137 поліцейських.

Додамо, один з таких випадків стався буквально днями. У ніч на п’ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час втечі тричі вистрілили у патрульного

Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими. Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.

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