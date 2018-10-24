У податковій розповіли, який схемою для "обналу" міг користуватися виробник олії "Чумак"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Слідчі Державної фіскальної служби України запросили в суді доступ до речей і документів "Кернел-Трейд". Компанія підозрюється у використанні послуг конвертаційних центрів для ухилення від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на опубліковані в Єдиному судовому реєстрі України матеріали кримінального провадження.
За даними правоохоронців, вартість конвертації становила 2,5-3%. Гроші проходили через фіктивні підприємства і знімалися через ПриватБанк.
“Зазначений протиправний механізм ”конвертації“ грошових коштів підтверджується як результатами проведених НСРД, так і доказами (показаннями свідків, документами, чорновими записами, електронними носіями), здобутими в ході проведення обшуків”, — повідомляють слідчі.
Одним з активних клієнтів незаконної схеми був і “Кернел-Трейд” — частина структури “Кернел”, найбільшого виробника соняшникової олії, зокрема брендів “Чумак”, “Щедрий дар” та “Стожар”.
Співвласники “Кернел” — українські мільярдери Андрій Веревський і Віталій Хомутиннік — останній за сумісництвом народний депутат і член податкового Комітету ВР.
“Кернел”, нагадаємо, один з найбільших одержувачів поворотного ПДВ з бюджету країни в сфері АПК. З початку року компанія отримала понад 5 млрд грн.
Але, як уже повідомляв УНН, останнім часом “Кернел” переслідують невдачі. У вересні компанію звинуватили в масовому отруєнні жителів Тернопільської області. Виявилося, що “Кернел” використовував при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.
Пізніше “Кернел” звинуватили в підробці документів з метою захоплення землі фермерів Полтавської області.
Періодично “Кернел” фігурує в різних кримінальних виробництвах за фактом ухилу від сплати податків і навіть незаконного виведення валюти за кордон.
22 жовтня також стало відомо, що “Кернел” істотно скоротив прибуток і свій земельний банк.