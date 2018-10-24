У податковій розповіли, який схемою для "обналу" міг користуватися виробник олії "Чумак"

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Слідчі Державної фіскальної служби України запросили в суді доступ до речей і документів "Кернел-Трейд". Компанія підозрюється у використанні послуг конвертаційних центрів для ухилення від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на опубліковані в Єдиному судовому реєстрі України матеріали кримінального провадження.