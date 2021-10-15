У Південній Кореї послаблять карантинні обмеження

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Із понеділка, 18 жовтня, уряд Південної Кореї дозволить в одному місці збирати не більше ніж чотири людини, які не мають щеплення проти коронавірусу.

У Сеулі, столиці Південної Кореї, дозволять збирати до восьми осіб, якщо чотири з них буде повністю вакциновано. В інших регіонах можна буде збирати до 10 людей.

Окрім того, дозволять проводити спортивні заходи просто неба перед натовпом, якщо 30% усіх глядачів буде повністю вакциновано.

Повідомляють, що нові правила будуть чинними до 31 жовтня.

Додамо

У Південній Кореї ніколи не вводили повної ізоляції. Однак із липня цього року жителі країни мали дотримуватися суворої соціальної дистанції, зокрема після 18:00 не можна було в одному місці збиратися більше ніж двом особам.

14 жовтня у Південній Кореї зафіксували 1684 нові випадки зараження COVID-19. Загальна кількість зареєстрованих хворих у країні становить 339 361, смертельних випадків — 2626.

Повінстю вакциновано 62,5% жителів. Одну дозу вакцини ввели 78,4%.

Цього місяця у країні почала пропонувати ревакцинацію для людей похилого віку та особам із ослабленою імунною системою.