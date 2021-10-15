В Южной Корее ослабят карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На следующей неделе в Южной Корее отменят соблюдение строгой социальной дистанции, поскольку людей хотят научить жить с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С понедельника, 18 октября, правительство Южной Кореи позволит в одном месте собирать не более чем четыре человека, у которых нет прививки от коронавируса.
В Сеуле, столице Южной Кореи, позволят собирать до восьми человек, если четыре из них будет полностью вакцинировано. В других регионах можно будет собирать до 10 людей.
Кроме того, позволят проводить спортивные мероприятия под открытым небом перед толпой, если 30% всех зрителей будет полностью вакцинировано.
Сообщают, что новые правила будут действовать до 31 октября.
Добавим
В Южной Корее никогда не вводили полной изоляции. Однако с июля этого года жители страны должны были соблюдать строгую социальную дистанцию, в частности после 18:00 нельзя было в одном месте собираться больше двум людям.
14 октября в Южной Корее зафиксировали 1684 новых случая заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных больных в стране составляет 339 361, смертельных случаев — 2626.
Полностью вакцинировано 62,5% жителей. Одну дозу вакцины ввели 78,4%.
В этом месяце в стране начали предлагать ревакцинацию пожилым и людям с ослабленной иммунной системой.