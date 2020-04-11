У Південній Кореї понад 90 осіб повторно захворіли на COVID-19

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Південній Кореї повторне зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виявлено у 91 людини, які раніше вже перенесли викликане ним захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.