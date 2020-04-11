У Південній Кореї понад 90 осіб повторно захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Південній Кореї повторне зараження коронавірусом SARS-CoV-2 виявлено у 91 людини, які раніше вже перенесли викликане ним захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.
Йдеться про "реактивацію" вірусу, ніж про нову інфекцію.
Раніше деякі вірусологи та епідеміологи припускали, що коронавірус може залишатися латентним у клітинах тіла, після чого він знову активується і атакує органи дихання.
У KCDC також намагаються з'ясувати, чи виробляє організм людей, які повторно заразилися, антитіла проти захворювання COVID-19, які, на думку низки експертів, перешкоджають передачі вірусу іншим людям.
Між тим у Південній Кореї число нових випадків зараження коронавірусом вперше з 20 лютого впало нижче позначки в 30. У цілому в країні налічується майже 10,5 тисячі інфікованих, з них сім тисяч вважаються такими, що одужали. Пацієнт вважається таким, що одужав від COVID-19, після двох тестів з негативним результатом, проведених з інтервалом в 24 години.
Нагадаємо, Україна відправила до Південної Кореї черговий літак по спецзасоби захисту.