В Южной Корее более 90 человек повторно заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Южной Корее повторное заражение коронавируса SARS-CoV-2 обнаружено у 91 человека, которые ранее уже перенесли вызванное им заболевание COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.
Речь идет больше о "реактивации" вируса, чем о новой инфекции.
Ранее некоторые вирусологи и эпидемиологи предполагали, что коронавирус может оставаться латентным в клетках тела, после чего он снова активируется и атакует органы дыхания.
В KCDC также пытаются выяснить, производит ли организм людей, которые повторно заразились, антитела против заболевания COVID-19, которые, по мнению ряда экспертов, препятствуют передаче вируса другим людям.
Между тем в Южной Корее число новых случаев заражения коронавируса впервые с 20 февраля упало ниже отметки в 30. В целом в стране насчитывается почти 10,5 тысячи инфицированных, из них семь тысяч считаются выздоровели. Пациент считается оправился от COVID-19, после двух тестов с отрицательным результатом, проведенных с интервалом в 24 часа.
Напомним, Украина отправила в Южную Корею очередной самолет по спецсредства защиты.