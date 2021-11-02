У пік пандемії мер Івано-Франківська хоче масово вакцинувати людей на стадіоні

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“У п’ятницю хочу бачити, щоб ми на стадіоні „Рух“ зробили масову вакцинацію. Я не знаю як ви це зробите, мене це не цікавить. Я хочу, щоб у п’ятницю ми масово людей вакцинували. Я розумію, що вони до останнього моменту чекали”, — заявив Марцінків.

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Зокрема, Марцінків заявив, що міськрада готова заплатити кожному лікарю і закликав організувати 20 бригад.

“Є ситуація така, яка є. Це — наші люди. Тому у п’ятницю організуйте з 8:00 до останнього пацієнта. Ми заплатимо кожному лікарю, організуйте 20 бригад. Є AstraZeneca, є CoronaVac. Організуйте намети, чай, щоби цей процес був показовий. Люди хочуть сьогодні вакцинуватися, людям „приперло“. Я вакцину вам організую, особисто з Ляшком переговорю”, — заявив Марцінків.

Доповнення

До слова, раніше головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що робити щеплення від коронавірусу потрібно було влітку. Тоді було мінімальне зростання захворюваності. За її словами, коли людина робить щеплення в пік вакцинації, вона наражається на ризик.