В пик пандемии мэр Ивано-Франковска хочет массово вакцинировать людей на стадионе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив хочет массово вакцинировать людей в эту пятницу на стадионе “Рух”. Об этом он заявил во время оперативного совещания 2 ноября, передает корреспондент УНН.
Цитата
“В пятницу хочу видеть, чтобы мы на стадионе „Рух“ сделали массовую вакцинацию. Я не знаю как вы это сделаете, меня это не интересует. Я хочу, чтобы в пятницу мы массово людей вакцинировали. Я понимаю, что они до последнего момента ждали”, — заявил Марцинкив.
Детали
В частности, Марцинкив заявил, что горсовет готов заплатить каждому врачу и призвал организовать 20 бригад.
“Есть ситуация такая, какая есть. Поэтому в пятницу организуйте с 8:00 до последнего пациента. Мы заплатим каждому врачу, организуйте 20 бригад. Есть AstraZeneca, есть CoronaVac. Организуйте палатки, чай, чтобы этот процесс был показателен. Люди хотят сегодня вакцинироваться, людям „приперло“. Я вакцину вам организую, лично с Ляшко переговорю”, — заявил Марцинкив.
Дополнение
К слову, ранее главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что делать прививки от коронавируса нужно было летом. Тогда был минимальный рост заболеваемости. По ее словам, когда человек делает прививку в пик вакцинации, он подвергается риску.