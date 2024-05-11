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У підмосков’ї сталась масштабна пожежа на складі інституту мінеральної сировини: що відомо

У підмосков’ї сталась масштабна пожежа на складі інституту мінеральної сировини: що відомо

Київ • УНН

 • 33112 перегляди

На складі Інституту мінеральних ресурсів у Наро-Фомінську московської області площею 2800 квадратних метрів спалахнула пожежа, причина якої невідома.

Сьогодні у підмосковному Наро-Фомінську сталася пожежа на складі інституту мінеральної сировини. Причина займання невідома. Площа пожежі близько 2800 квадратних метрів, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, у Наро-Фомінську, що у підмосков'ї, горить склад інституту мінеральної сировини. Причина займання не повідомляється, але за попередньою інформацією, площа займання становить приблизно 2800 квадратних метрів. Про постраждалих поки що нічого невідомо.

На місці працюють пожежники.

Нагадаємо

На залізничній станції "куберле" в орловському районі ростовської області рф виникла пожежа.

Павло Башинський

Павло Башинський

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