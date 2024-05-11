У підмосков’ї сталась масштабна пожежа на складі інституту мінеральної сировини: що відомо

Сьогодні у підмосковному Наро-Фомінську сталася пожежа на складі інституту мінеральної сировини. Причина займання невідома. Площа пожежі близько 2800 квадратних метрів, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

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Як повідомляють росЗМІ, у Наро-Фомінську, що у підмосков'ї, горить склад інституту мінеральної сировини. Причина займання не повідомляється, але за попередньою інформацією, площа займання становить приблизно 2800 квадратних метрів. Про постраждалих поки що нічого невідомо.

На місці працюють пожежники.

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