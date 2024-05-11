В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно

Сегодня в подмосковном Наро-Фоминске произошел пожар на складе института минерального сырья. Причина возгорания неизвестна. Площадь пожара около 2800 квадратных метров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, в Наро-Фоминске, что в подмосковье, горит склад института минерального сырья. Причина возгорания не сообщается, но по предварительной информации, площадь возгорания составляет примерно 2800 квадратных метров. О пострадавших пока ничего неизвестно.

На месте работают пожарные.

Напомним,

На железнодорожной станции "куберле" в орловском районе ростовской области рф возник пожар.