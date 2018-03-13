У Петербурзі чиновник викликав таксі, а потім викрав його
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Чиновник Комітету з освіти Санкт-Петербурга викликав таксі. Під час поїздки водій зупинився на заправці і вийшов з машини. У цей момент пасажир пересів за кермо білого Hyundai Solaris і викрав автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ МВС по Санкт-Петербургу та місцеві ЗМІ.
Водій спробував зупинити викрадача, але той його переїхав. Місцеве видання не уточнило, які травми отримав таксист.
Поїздка петербуржця тривала близько 10 хвилин: він врізався в бетонне перекриття на площі. Виявилося, що машину викрав 23-річний старший інспектор планово-фінансового відділу міського Комітету з питань освіти.
Співробітники ДІБДР завели на чоловіка кримінальну справу за “неправомірне заволодіння автомобілем без мети викрадення”. Чиновника відпустили під підписку про невиїзд і зобов’язання більше не порушувати правила.
Як повідомляв УНН, у Санкт-Петербурзі напали на учасника одиночного пікету з прапором України.