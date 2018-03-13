В Петербурге чиновник вызвал такси, а затем похитил его
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Чиновник Комитета по образованию Санкт-Петербурга вызвал такси. Во время поездки водитель остановился на заправке и вышел из машины. В этот момент пассажир пересел за руль белого Hyundai Solaris и угнал автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и местные СМИ.
Водитель попытался остановить угонщика, но тот его переехал. Местное издание не уточнило, какие травмы получил таксист.
Поездка петербуржца длилась около 10 минут: он врезался в бетонное перекрытие на площади. Оказалось, что машину угнал 23-летний старший инспектор планово-финансового отдела городского Комитета по вопросам образования.
Сотрудники ГИБДД завели на мужчину уголовное дело за “неправомерное завладение автомобилем без цели хищения”. Чиновника отпустили под подписку о невыезде и обязательства больше не нарушать правила.
Как сообщал УНН, в Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины.