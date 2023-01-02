У перший день нового року під Києвом та в області сталося близько 15 ДТП, є травмовані

Цитата

"На території Київської області сталося 14 ДТП. З них з травмованими - 4", - повідомили у поліції.

Доповнення

Національна поліція за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком.