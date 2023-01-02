У перший день нового року під Києвом та в області сталося близько 15 ДТП, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Київській області за перший день нового року до поліції надійшло 14 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції регіону.
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"На території Київської області сталося 14 ДТП. З них з травмованими - 4", - повідомили у поліції.
Доповнення
Національна поліція за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком.