В первый день нового года под Киевом и в области произошло около 15 ДТП, есть травмированые

Цитата

"На территории Киевской области произошло 14 ДТП. Из них с травмированными – 4", - сообщили в полиции.

Дополнение

Национальная полиция за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тыс. преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.