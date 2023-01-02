В первый день нового года под Киевом и в области произошло около 15 ДТП, есть травмированые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киевской области за первый день нового года в полицию поступило 14 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции региона.
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"На территории Киевской области произошло 14 ДТП. Из них с травмированными – 4", - сообщили в полиции.
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Национальная полиция за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тыс. преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.