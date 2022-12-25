В Україні рівень злочинності за час війни знизився на 12% - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Національна поліція зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком, передає УНН.
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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення рф поліція отримала та опрацювала майже 6,6 мільйона звернень від громадян.
“Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тисячі злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. Стосовно майже 126 тисяч кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри”, — йдеться в повідомленні.
Поліція задокументувала близько 66 тисяч майнових злочинів, серед яких майже 64 тисячі крадіжок. Встановлено понад 15,4 тисячі підозрюваних.
Крім того, Національна поліція за 10 місяців зареєструвала 97 тисяч ДТП.
“Поменшало на 17% смертей на дорогах — 2438 осіб загинули внаслідок автопригод”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість автопригод упала в 1,8 раза у порівнянні з минулим роком.
Нагадаємо
Протягом поточного року Україна найбільше експортувала товарів до Польщі. Водночас, як йдеться у дослідженні YouControl, за десять місяців 2022 року сумарний експорт товарів з України становить 36,9 млрд доларів, що означає його скорочення майже на третину.