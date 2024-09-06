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У Павлограді вже 30 постраждалих від атаки рф, серед них троє дітей

У Павлограді вже 30 постраждалих від атаки рф, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 26473 перегляди

Кількість постраждалих від атаки рф на Павлоград зросла до 30, включаючи трьох дітей. Двоє постраждалих у важкому стані, медики борються за їхнє життя.

Кількість постраждалих через атаку рф на Павлоград Дніпропетровської області збільшилась до 30, серед них - троє дітей. Про це повідомив 6 вересня голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

30 постраждалих у Павлограді. Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати

- написав Лисак.

Доповнення 

Внаслідок ворожої атаки на Павлоград у Дніпропетровській області загинула 1 людина. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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