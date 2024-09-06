У Павлограді вже 30 постраждалих від атаки рф, серед них троє дітей
Київ • УНН
Кількість постраждалих від атаки рф на Павлоград зросла до 30, включаючи трьох дітей. Двоє постраждалих у важкому стані, медики борються за їхнє життя.
Кількість постраждалих через атаку рф на Павлоград Дніпропетровської області збільшилась до 30, серед них - троє дітей. Про це повідомив 6 вересня голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
30 постраждалих у Павлограді. Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати
Доповнення
Внаслідок ворожої атаки на Павлоград у Дніпропетровській області загинула 1 людина.