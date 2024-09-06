В Павлограде уже 30 пострадавших от атаки рф, среди них трое детей
Киев • УНН
Количество пострадавших от атаки рф на Павлоград возросло до 30, включая троих детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.
Количество пострадавших из-за атаки рф на Павлоград Днепропетровской области увеличилось до 30, среди них - трое детей. Об этом сообщил 6 сентября председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
30 пострадавших в Павлограде. Трое из них - дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет. Среди людей, которые в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти
Дополнение
В результате вражеской атаки на Павлоград в Днепропетровской области погиб 1 человек.