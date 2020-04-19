У Павлограді горів житловий будинок з подвір'ям
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні о 03:17 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Попова міста Павлоград. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлені відділення 27 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині господарчої споруди, звідки розповсюдилась на дах поруч розташованого житлового будинку.
Вогнем знищено господарчу споруду, а також пошкоджено дах будинку на загальній площі 85 кв.м.
Пожежу локалізовано о 03:58 та ліквідовано о 05:29.
До гасіння займання залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Павлограді вогнеборці врятували інваліда з палаючого будинку.