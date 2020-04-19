В Павлограде горел жилой дом с двором

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в 3:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Попова города Павлоград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.