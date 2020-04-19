В Павлограде горел жилой дом с двором
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в 3:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Попова города Павлоград. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлены отделения 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри хозяйственной постройки, откуда распространился на крышу рядом расположенного жилого дома.
Огнем уничтожено хозяйственное сооружение, а также повреждена крыша дома на общей площади 85 кв.м.
Пожар локализован в 3:58 и ликвидирован в 5:29.
К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Павлограде пожарные спасли инвалида из горящего дома.