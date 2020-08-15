У пасажирському автобусі з Польщі знайшли пів тони нелегального сиру

“Твердий сир, загальною вагою 406 кг, виявили в результаті спільного прикордонно-митного поглибленого огляду. Незадекларований товар приховали у конструктивних особливостях автобуса, які не призначені для перевезення речей. Як результат, представники митниці склали протокол про порушення митних правил, а сирний вантаж оцінили у понад 48 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.

В Держприкордонслужбі додали, що у пункті пропуска “Ягодин” правоохоронці також конфіскували автобус марки “Сетра”, який оцінили у майже 345 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, в Одесі блокували контрабанду психотропів із Євросоюзу, затримавши організатора наркотрафіку з партією екстазі на 1,3 млн грн.