У пасажирському автобусі з Польщі знайшли пів тони нелегального сиру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Волині у пасажирському автобусі, який курсував між Польщею та Україною, виявили нелегальний сирний вантаж. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
“Твердий сир, загальною вагою 406 кг, виявили в результаті спільного прикордонно-митного поглибленого огляду. Незадекларований товар приховали у конструктивних особливостях автобуса, які не призначені для перевезення речей. Як результат, представники митниці склали протокол про порушення митних правил, а сирний вантаж оцінили у понад 48 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.
В Держприкордонслужбі додали, що у пункті пропуска “Ягодин” правоохоронці також конфіскували автобус марки “Сетра”, який оцінили у майже 345 тисяч гривень.
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