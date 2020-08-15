В пассажирском автобусе из Польши нашли полтонны нелегального сыра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На Волыни в пассажирском автобусе, который курсировал между Польшей и Украиной, обнаружили нелегальный сырный груз. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
“Твердый сыр общим весом 406 кг обнаружили в результате совместного погранично-таможенного углубленного осмотра. Незадекларированный товар скрыли в конструктивных особенностях автобуса, которые не предназначены для перевозки вещей. Как результат, представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а сырный груз оценили в более 48 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что в пункте пропуска “Ягодин” правоохранители также конфисковали автобус марки “Сетра”, который оценили в почти 345 тысяч гривен.
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