У парламенті Вірменії сталася друга за добу масова сутичка між депутатами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Друга бійка за добу відбулася у вірменському парламенті між депутатами від правлячої фракції “Громадський договір” і опозиційних “Вірменії” і “Честь маю” під час виступу парламентаря від “Вірменії” Ваге Акопяна, пише УНН.
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“Припиніть, вимкніть пряму трансляцію”, — заявив спікер парламенту Ален Сімонян і запросив до зали засідання співробітників служби безпеки.
Раніше
Раніше у середу в парламенті Вірменії вже була бійка між представниками правлячої партії і опозиції. Тоді парламентар Айк Саркісян, який виступав від партії влади, назвав зрадниками всіх міністрів оборони, при яких звільнення від служби в армії купувалося за гроші. Глава фракції “Вірменія” — колишній глава оборонного відомства Сейран Оганян кинув в нього пляшку з водою. Почалася бійка, після чого спікер дав вказівку відключити трансляцію засідання. Була оголошена перерва.
Друга бійка за день в парламенті Вірменії:
Довідка
Парламент Вірменії нового скликання, обраний на позачергових виборах 20 червня, розпочав роботу 2 серпня. У ньому 107 депутатів: 71 представляє партію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір”, 29 — блок “Вірменія”, сім — блок “Честь маю”.