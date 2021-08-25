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17 березня, 19:38 • 106446 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141010 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 202259 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166646 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163102 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183138 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151793 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159644 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176293 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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У парламенті Вірменії сталася друга за добу масова сутичка між депутатами

У парламенті Вірменії сталася друга за добу масова сутичка між депутатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Друга бійка за добу відбулася у вірменському парламенті між депутатами від правлячої фракції “Громадський договір” і опозиційних “Вірменії” і “Честь маю” під час виступу парламентаря від “Вірменії” Ваге Акопяна, пише УНН.

Деталі

“Припиніть, вимкніть пряму трансляцію”, — заявив спікер парламенту Ален Сімонян і запросив до зали засідання співробітників служби безпеки.

Раніше

Раніше у середу в парламенті Вірменії вже була бійка між представниками правлячої партії і опозиції. Тоді парламентар Айк Саркісян, який виступав від партії влади, назвав зрадниками всіх міністрів оборони, при яких звільнення від служби в армії купувалося за гроші. Глава фракції “Вірменія” — колишній глава оборонного відомства Сейран Оганян кинув в нього пляшку з водою. Почалася бійка, після чого спікер дав вказівку відключити трансляцію засідання. Була оголошена перерва.

Друга бійка за день в парламенті Вірменії:

Довідка

Парламент Вірменії нового скликання, обраний на позачергових виборах 20 червня, розпочав роботу 2 серпня. У ньому 107 депутатів: 71 представляє партію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна “Цивільний договір”, 29 — блок “Вірменія”, сім — блок “Честь маю”.

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