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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110489 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128913 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132605 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194023 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228899 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140453 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132370 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 209195 просмотра

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2 марта, 04:30 • 125527 просмотра

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Актуальное
В парламенте Армении произошла вторая за день массовая потасовка между депутатами

В парламенте Армении произошла вторая за день массовая потасовка между депутатами

Киев  •  УНН

 • 15489 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая драка за день произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции “Гражданский договор” и оппозиционных “Армении” и “Честь имею” во время выступления парламентария от “Армении” Ваге Акопяна, пишет УНН.

Детали

“Прекратите, выключите прямую трансляцию”, — заявил спикер парламента Ален Симонян и пригласил в зал заседания сотрудников службы безопасности.

Ранее

Ранее в среду в парламенте Армении уже была драка между представителями правящей партии и оппозиции. Тогда выступавший от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги. Глава фракции “Армения” — бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер дал указание отключить трансляцию заседания. Был объявлен перерыв.

Вторая потасовка за день в парламенте Армении:

Справка

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна “Гражданский договор”, 29 — блок “Армения”, семь — блок “Честь имею”.

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