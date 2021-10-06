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У парламенті не може зібратися погоджувальна рада: нардеп пояснив, чому

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Погоджувальна рада парламенту не може зібратися, адже вона збирається протягом трьох днів. Про це заявив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк журналістам в кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Погоджувальна рада не може зібратися, вона збирається протягом трьох днів, про це всі знали. Декілька разів навіть питали представників "Слуги народу“, яким же чином вони хочуть далі працювати в парламенті”, — сказав Железняк.

Додамо, за три дні до Погоджувальної ради починається збір пропозицій щодо порядку денного.

Доповнення

Железняк раніше заявляв, що депутати не зібралися сьогодні, 6 жовтня, вранці на засідання Погоджувальної ради для перезатвердження порядку денного.

Народний депутат від СН Павло Фролов повідомляв, що у Верховній Раді сьогодні, 6 жовтня, очікують друге за тиждень засідання Погоджувальної ради, ініційованого фракцією “Слуги народу” і групою “Довіра” для перезатвердження порядку денного.

Раніше повідомлялося, що з ініціативи фракції “Слуга народу” і депутатської групи “Довіра” у Верховній Раді пропонується скликати і провести засідання Погоджувальної ради. Правда, його пропонували влаштувати ще напередодні, 5 жовтня. Однак, обговорювалася і дата 6 жовтня.

Вчорашнє засідання ВР довелося закрити без розгляду питань, з огляду на те, що Погоджувальна рада в понеділок не затвердила порядок денний на цей пленарний тиждень. За словами першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який залишився головувати на засіданнях після відсторонення голови ВР Дмитра Разумкова, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної Ради невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Стефанчук висловив надію, що найближчим часом буде проведено Погоджувальну раду і закрив пленарне засідання.

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