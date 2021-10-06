Погоджувальна рада вдруге за тиждень: у ВР сьогодні очікують перезатвердження порядку денного

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“У середу, 6 жовтня, Верховна Рада чекатиме скликання Погоджувальної ради, ініційованої фракцією СН та групою Довіра для перезатвердження порядку денного або працюватиме і змінюватиме порядок денний від Дмитра Разумкова, який включає 97 законопроектів (серед них і антикорупційна стратегія до 2024 року, і відтермінування відкриття бенефіціаріїв для громадських організацій, і проекти з пакету МВФ щодо регулювання банківської сфери, і проект про оголошення виборів Криворізького міського голови на 27 березня 2022 року)”, — написав Фролов.

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Він при цьому зазначив, що будь-який народний депутат може взяти слово “з процедури” і запропонувати або “підняти” (тобто розглянути одразу) будь-яке питання із затвердженого на сьогодні порядку денного або запропонувати включити до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання та розглянути сьогодні будь-який законопроект, включений до порядку денного сесії.

“Рішення щодо зміни черговості розгляду законопроектів або включення додаткових питань до порядку денного пленарного засідання приймається більшістю депутатів (226+). З цього приводу є одне застереження, встановлене ч.6 ст.47 Регламенту ВР: включити нові законопроекти до порядку денного поточного пленарного засідання можна лише до перерви з 12:00 до 12:30”, — пояснив Фролов.

Нардеп наголосив, що важливим є інформування усіх фракцій, груп та народних депутатів про перелік законопроектів, які фактично планується розглянути в цю пленарну середу.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що з ініціативи фракції “Слуга народу” та депутатської групи “Довіра” у Верховній Раді пропонується скликати і провести засідання Погоджувальної ради. Щоправда, його пропонували влаштувати ще напередодні, 5 жовтня. Однак, обговорювалася й дата 6 жовтня.

Вчорашнє засідання ВР довелося закрити без розгляду питань, враховуючи те, що Погоджувальна рада у понеділок не затвердила порядок денний на цей пленарний тиждень. За словами першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який залишився головувати на засіданнях після відсторонення голови ВР Дмитра Разумкова, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної Ради невідкладно зібрати Погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Стефанчук висловив сподівання, що найближчим часом буде проведена Погоджувальна рада і закрив пленарне засідання.