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Согласительный совет второй раз за неделю: в ВР сегодня ожидают переутверждения повестки дня

Согласительный совет второй раз за неделю: в ВР сегодня ожидают переутверждения повестки дня

Киев  •  УНН

 • 22482 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Верховной Раде сегодня, 6 октября, ожидают второго за неделю заседания Согласительного совета, инициированного фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" для переутверждения повестки дня. Об этом сообщил член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР, народный депутат от СН Павел Фролов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата:

"В среду, 6 октября, Верховная Рада будет ожидать созыва Согласительного совета, инициированного фракцией СН и группой Доверие для переутверждения повестки дня или работать и менять повестку дня от Дмитрия Разумкова, которая включает 97 законопроектов (в том числе и антикоррупционная стратегия до 2024 года, и отсрочка открытия бенефициариев для общественных организаций, и проекты из пакета МВФ по регулированию банковской сферы и проект об объявлении выборов Криворожского городского головы на 27 марта 2022 года)", - написал Фролов.

Детали

Он при этом отметил, что любой народный депутат может взять слово "по процедуре" и предложить или "поднять" (то есть рассмотреть сразу) любой вопрос из утвержденной на сегодня повестки дня или предложить включить в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания и рассмотреть сегодня любой законопроект, включенный в повестку дня сессии.

"Решение по изменению очередности рассмотрения законопроектов или включение дополнительных вопросов в повестку дня пленарного заседания принимается большинством депутатов (226+). По этому поводу есть одна оговорка, установленная ч.6 ст.47 Регламента ВР: включить новые законопроекты в повестку дня текущего пленарного заседания можно только до перерыва с 12:00 до 12:30", - пояснил Фролов.

Нардеп отметил, что важным является информирование всех фракций, групп и народных депутатов о перечне законопроектов, которые фактически планируется рассмотреть в эту пленарную среду.

Дополнение

Ранее сообщалось, что по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде предлагается созвать и провести заседание Согласительного совета. Правда, его предлагали устроить еще накануне, 5 октября. Однако, обсуждалась и дата 6 октября.

Вчерашнее заседание ВР пришлось закрыть без рассмотрения вопросов, учитывая то, что Согласительный совет в понедельник не утвердил повестку дня на эту пленарную неделю. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который остался председательствовать на заседаниях после отстранения главы ВР Дмитрия Разумкова, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня. Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен Согласительный совет и закрыл пленарное заседание.

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