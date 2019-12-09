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У Парижі поліція затримала українців, які протестували проти капітуляції

У Парижі поліція затримала українців, які протестували проти капітуляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі ветерани збройного конфлікту на Донбасі й представники Національного Корпусу влаштували акцію проти капітуляції перед "нормандським самітом". Після того, як активісти порвали прапори Росії та т.зв. "ДНР" - їх затримала французька поліція, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

Активісти наголосили, що ветерани не за чутками знають про ситуацію на Донбасі, де вже загинули тисячі українців, кожен з яких віддав все заради цілісності та майбутнього України.

Ветерани закликали не допустити амністії терористам, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, народних міліцій та капітулянтських розведень військ.

Після цього вони порвали прапори Росії та т.зв. “ДНР”, і їх затримала французька поліція. Згодом правоохоронці відпустили ветеранів.

Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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