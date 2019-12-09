У Парижі поліція затримала українців, які протестували проти капітуляції

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі ветерани збройного конфлікту на Донбасі й представники Національного Корпусу влаштували акцію проти капітуляції перед "нормандським самітом". Після того, як активісти порвали прапори Росії та т.зв. "ДНР" - їх затримала французька поліція, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.