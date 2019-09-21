У Парижі під час протесту "жовтих жилетів" затримали понад 160 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Французькі правоохоронці затримали 163 людини на акціях протесту 21 вересня у Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на префектуру поліції Парижа у Twitter.
"Затримано 163 людини, 395 оштрафовані", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, акція 14 вересня пройшла в спокійній обстановці - брали участь в протестах 500 осіб пройшли під наглядом поліції в районі Порта-де-Шуазі і бульвару Гренель поруч з Ейфелевою вежею.