В Париже во время протеста "желтых жилетов" задержали более 160 человек

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", - говорится в сообщении.

Напомним, акция 14 сентября прошла в спокойной обстановке - участвовали в протестах 500 человек прошли под надзором полиции в районе Порта-де-Шуази и бульвара Гренель рядом с Эйфелевой башней.