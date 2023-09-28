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Україна та Румунія обговорили нарощування імпорту й експорту електроенергії між країнами

Україна та Румунія обговорили нарощування імпорту й експорту електроенергії між країнами

Київ • УНН

 • 237196 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Україна і Румунія поглиблюватимуть співпрацю для забезпечення ядерної і посилення енергетичної безпеки регіону. Про це йшлося на зустрічі міністрів енергетики України Германа Галущенка і міністра енергетики Румунії Себастьяна Бурдужи у Парижі. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.

Деталі

Зустріч відбулася у межах Конференції високого рівня щодо дорожніх карт нової ядерної енергетики, організованої Агентством з ядерної енергії. Це перша очна зустріч міністрів енергетики України та Румунії після призначення пана Бурдужи на посаду.
Сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці, які дозволять посилити енергетичну безпеку регіону.

У цьому контексті наголошувалося на важливості розвитку інтерконекторів і збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів для нарощування обсягів імпорту/експорту електроенергії між країнами.

Також під час зустрічі йшлося і про ситуацію на окупованій росією Запорізькій АЕС та ризики, які створює росія для глобальної ядерної безпеки своїми військовими діями в Україні.

Герман Галущенко наголосив, що після деокупації ЗАЕС Україна потребуватиме підтримки міжнародних партнерів для перевірки станції і обладнання, їх відповідності вимогам ядерної безпеки та готовності до повернення в експлуатацію.

Цитата

«Це унікальна ситуація, ще жодна з країн не стикалася з тим, як забезпечити ядерну безпеку в умовах окупації. Важливо, щоб найкращі фахівці з ядерної безпеки взяли участь у роботі цієї міжнародної місії, і досвід Румунії буде для нас дуже корисним», — зазначив він.

Під час зустрічі Герман Галущенко акцентував на неприпустимості ядерного інциденту, який може виникнути через військові дії росіян в Україні, та необхідності консолідації зусиль міжнародної спільноти для його недопущення.

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Міністр запросив румунського колегу, як новопризначеного міністра, доєднатися до Міжнародної енергетичної консультативної ради високого рівня при Міністерстві енергетики України. Себастьян Бурдужа своєю чергою погодився на пропозицію і висловив готовність до конструктивної співпраці сторін.

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