Украина и Румыния обговорили наращивания импорта и экспорта электроэнергии между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украина и Румыния будут углублять сотрудничество для обеспечения ядерной и усиления энергетической безопасности региона. Об этом шла речь на встрече министров энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужи в Париже. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Встреча состоялась в рамках Конференции высокого уровня по дорожным картам новой ядерной энергетики, организованной Агентством по ядерной энергии. Это первая очная встреча министров энергетики Украины и Румынии после назначения господина Бурдужи на должность.
Стороны обсудили направления углубления сотрудничества, которые позволят усилить энергетическую безопасность региона.
В этом контексте отмечалась важность развития интерконнекторов и увеличения пропускной способности межгосударственных сечений для наращивания объемов импорта/экспорта электроэнергии между странами.
Также во время встречи речь шла и о ситуации на оккупированной Россией Запорожской АЭС и рисках, которые создает Россия для глобальной ядерной безопасности своими военными действиями в Украине.
Герман Галущенко отметил, что после деоккупации ЗАЭС Украина будет нуждаться в поддержке международных партнеров для проверки станции и оборудования, их соответствия требованиям ядерной безопасности и готовности к возвращению в эксплуатацию.
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«Это уникальная ситуация, еще ни одна из стран не сталкивалась с тем, как обеспечить ядерную безопасность в условиях оккупации. Важно, чтобы лучшие специалисты по ядерной безопасности приняли участие в работе этой международной миссии, и опыт Румынии будет для нас очень полезным», — отметил он.
Во время встречи Герман Галущенко акцентировал на недопустимости ядерного инцидента, который может возникнуть из-за военных действий россиян в Украине, и необходимости консолидации усилий международного сообщества для его недопущения.
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Министр пригласил румынского коллегу, как новоназначенного министра, присоединиться к Международному энергетическому консультативному совету высокого уровня при Министерстве энергетики Украины. Себастьян Бурдужа в свою очередь согласился на предложение и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству сторон.