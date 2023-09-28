Украина и Румыния обговорили наращивания импорта и экспорта электроэнергии между странами

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украина и Румыния будут углублять сотрудничество для обеспечения ядерной и усиления энергетической безопасности региона. Об этом шла речь на встрече министров энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужи в Париже. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.