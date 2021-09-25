У Пакистані державні війська знищили 6 терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Шість терористів, включаючи двох командирів, були вбиті, коли пакистанські військові провели операцію в південно-західній провінції країни Белуджистан. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Сили безпеки провели операцію, діючи за інформацією розвідки щодо присутності терористів у цьому районі, йдеться у повідомленні армійського медіа-відділу "Міжслужбові зв'язки з громадськістю".
Під час операції війська оточили криївку бойовиків, які відкрили вогонь у відповідь на втечу з криївки.
Під час стрілянини шість терористів, включаючи двох командирів, були вбиті, а з району вилучено великий схованку зброї та боєприпасів, додається у повідомленні.
Нагадаємо
Терорист-смертник підірвався на блокпосту у Пакистані, загинули 4 людини, ще 19 поранені.