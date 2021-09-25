В Пакистане государственные войска уничтожили 6 террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Шесть террористов, включая двух командиров, были убиты, когда пакистанские военные провели операцию в юго-западной провинции страны Белуджистан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Силы безопасности провели операцию, действуя по информации разведки о присутствии террористов в этом районе, говорится в сообщении армейского медиа-отдела “Междуслужбеные связи с общественностью”.
Во время операции войска окружили убежище боевиков, которые открыли огонь в ответ на побег из укрытия.
Во время стрельбы шесть террористов, включая двух командиров, были убиты, а из района изъято большой тайник оружия и боеприпасов, добавляется в сообщении.
Напомним
Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане, погибли 4 человека, еще 19 ранены.