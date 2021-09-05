Терорист-смертник підірвався на блокпосту у Пакистані: загинули 4 людини, ще 19 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Чотири співробітники служби безпеки загинули і 19 людей отримали поранення в неділю вранці в результаті вибуху, який влаштував терорист-смертник на блокпосту, розташованому на південному заході Пакистанув провінції Белуджистан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Geo News.
Деталі
Департамент по боротьбі з тероризмом Белуджістану підтвердив, що напад терориста-смертника було скоєно біля блокпоста Sohana Khan FC.
Поліція, правоохоронні органи і рятувальники невдовзі прибули в район вибуху. Постраждалі були доставлені в лікарню, підтвердили в поліції.
Поліція повідомила, що терорист-смертник врізався своїм мотоциклом в автомобіль правоохоронних органів на блокпосту.
Незабаром після вибуху на місце події прибув підрозділ по знешкодженню бомб, щоб провести розслідування нападу.
Прем'єр-міністр країни Імран Хан засудив угрупування "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) за напад терориста-смертника.
За даними Dawn.com, заборонена група взяла на себе відповідальність за вибух.
Федеральний міністр з прав людини Ширін Мазарі також поклала відповідальність за вибух на заборонену групу і рішуче засудила напад.