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У Пакистані бойовики напали на університет, загинуло дев'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Девятеро людей загинуло та кілька десятків отримали поранення в результаті атаки бойовиків “Талібану” на учбовий заклад у північно-західному пакистанському місті Пешавар, передає УНН з посиланням на AFP.

Поліція заявила, що троє бойовиків відкрили вогонь по охороні біля воріт Інституту сільського господарства, поранивши одного з охоронців, й пройшли всередину до місця проживання студентів.

Представники влади Пакистану повідомили, що бойовиків було вбито, сили безпеки очистили район.

"Всі вони були з поясами смертників, але їх встигли знешкодити до того, як вони змогли підірвати себе", - сказав начальник поліції провінції.

За його словами, під час нападу загинули шестеро студентів, охоронець та двоє мирних жителів.

Представники двох лікарень заявили, що до них надійшло девять тіл. По допомогу у медзаклади звернулось 38 осіб, з них декілька у критичному стані.

Представник Тегрек-та-Талібану Пакистану Мухаммад Хурасані взяв на себе відповідальність за напад.

"Наші моджахеди атакували будівлю, тому що воно використовувалось як офіс ISI (міжвідомча розвідка Пакистану); Бог бажає, щоб наші бійці билися до останньої краплі крові ", - сказав він.

Nine people were killed and dozens injured when burqa-clad Taliban militants stormed a training institute in the northwestern city of Peshawar pic.twitter.com/CqQPzcqQL8

— AFP news agency (@AFP) 1 грудня 2017 р.

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