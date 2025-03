У Пакистані бойовики напали на університет, загинуло дев'ятеро людей

Поліція заявила, що троє бойовиків відкрили вогонь по охороні біля воріт Інституту сільського господарства, поранивши одного з охоронців, й пройшли всередину до місця проживання студентів.

Представники влади Пакистану повідомили, що бойовиків було вбито, сили безпеки очистили район.

"Всі вони були з поясами смертників, але їх встигли знешкодити до того, як вони змогли підірвати себе", - сказав начальник поліції провінції.

За його словами, під час нападу загинули шестеро студентів, охоронець та двоє мирних жителів.

Представники двох лікарень заявили, що до них надійшло девять тіл. По допомогу у медзаклади звернулось 38 осіб, з них декілька у критичному стані.

Представник Тегрек-та-Талібану Пакистану Мухаммад Хурасані взяв на себе відповідальність за напад.

"Наші моджахеди атакували будівлю, тому що воно використовувалось як офіс ISI (міжвідомча розвідка Пакистану); Бог бажає, щоб наші бійці билися до останньої краплі крові ", - сказав він.

